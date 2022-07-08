ЦБ предупредил о мошенничестве с удаленным управлением банковским счетом

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Специалисты Банка России сообщили о новом виде мошенничества, который позволяет злоумышленникам получить дистанционный доступ к банковским картам жертв. Об этом указано в телеграм-канале регулятора.

В ЦБ рассказали, что мошенники обзванивают клиентов банков и представляются сотрудниками службы поддержки оператора сотовой связи.

"Злоумышленники сообщают, что номер абонента скоро перестанет действовать. Чтобы избежать этого, человеку предлагают набрать на телефоне комбинацию цифр. В результате он подключает переадресацию звонков и текстовых сообщений, в том числе с смс-кодами от банка, на номера мошенников", – объяснили в Центробанке.

Помимо этого, мошенники могут заявлять о необходимости переоформить договор об указании услуг связи или смены тарифа, а также об отключении каких-либо платных услуг.

В данном случае злоумышленники преследуют цель получить код для входа в личный кабинет клиента банка или убедить его установить переадресацию. В случае подобных звонков рекомендуется остановить вызов и перезвонить в службу поддержки оператора напрямую, чтобы уточнить информацию.

Юрист Петр Гусятников ранее объяснил, почему нельзя забывать кодовое слово, которое банки просят придумать при заключении договора. Эта мера, по словам специалиста, может защитить от мошенников, если слово не знает никто, кроме самого клиента.