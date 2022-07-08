В РФ зафиксирован рост доли фейковых сайтов доставки иностранных товаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Увеличение более чем на треть числа фишинговых сайтов, мимикрирующих под сервисы трансграничной экспресс-доставки товаров, зафиксировано в России, сообщает газета "Известия".

"В такой ситуации целесообразно обучать цифровой гигиене в школах, плюс усиливать службы МВД, которые призваны превентивно выявлять и пресекать мошенничество в интернете. Поскольку безнаказанность его стимулирует, а необходимые для реальной профилактики средства несоизмеримо меньше финансовых потерь граждан от действий мошенников", – отметил председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ.

По данным логистического оператора СДЭК, более четверти россиян (28%) были хоть раз обмануты при совершении покупок онлайн. Вернуть средства смог каждый седьмой из пострадавших.

При этом 54% респондентов заявили о достаточно высоком уровне подкованности в сфере интернет-безопасности, 20% считали, что их невозможно обмануть.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что маркетплейсы или онлайн-площадки, где можно купить различные товары, становятся все более популярными, однако на них достаточно мошенников.

Он подчеркнул, что злоумышленники подстерегают не только покупателей, но и продавцов, которые плохо изучили правила пользования торговой площадкой.

Юрист объяснил, что характерным признаком мошенничества является перевод разговора в один из мессенджеров. Например, в Telegram. В таком случае, отметил эксперт, продавец теряет бдительность, надеясь, что у него теперь есть номер покупателя, который на самом деле является подменным. Таким способом злоумышленники могут украсть деньги, отметил Соловьев.