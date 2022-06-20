Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих инвестиции от Сбербанка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мошенники начали предлагать гражданам от имени Сбербанка пройти тест о рынке ценных бумаг, чтобы получить доступ к инвестиционной платформе, сообщает РИА Новости.

Директор фонда "За права заемщиков, руководитель платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева рассказала, что для этого злоумышленники используют рассылку в интернете. В письмах, сулящих "гарантированный доход", содержится набор цифр и файл в формате pdf с ссылкой на сайт.

На главной странице сайта размещен логотип Сбера, рекламный ролик проекта "Сбербанк Инвест" и предложение пройти тест, чтобы получить доступ к платформе. Вопросы теста не имеют ничего общего с проверкой знаний о рынке ценных бумаг, уточнила Лазарева. По ее словам, они бессмысленны и составлены с ошибками.

Вопросы завершаются поздравлением с получением доступа к платформе, а также просьбой заполнить форму с контактными данными и проставить галочки для подтверждения возраста и заключения клиентского соглашения, из которого следует, что веб-ресурс ни за что не несет ответственности, в том числе за материальные потери клиентов или даже за физический ущерб.

Передавая свои данные через сайт, пользователь якобы получает доступ к инвестиционной платформе. К нему приставляют персонального менеджера, который начинает убеждать вложить деньги под "особо выгодные" предложения. Лазарева отметила, что жертва вкладывает деньги якобы в акции, на деле же просто переводит их мошенникам.

Ранее Минфин РФ внес в правительство законопроект, предусматривающий оперативный обмен информацией между ЦБ и МВД. В частности, проект закона позволит блокировать всю цепочку счетов в рамках одного уголовного дела в связи с мошенническими списаниями с банковских карт с использованием методов социнженерии.

В министерстве заметили, что сейчас широко распространено мошенничество, связанное с добровольной передачей гражданами личных данных – номеров платежных карт, паролей от них и других сведений. Получив такие данные, преступники переводят денежные средства без согласия клиентов.

