Россиянам объяснили, как мошенники могут обнулить счет на банковской карте

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У злоумышленников есть достаточно способов, чтобы украсть деньги с банковской карты, предупредил гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.

Эксперт отметил, что существуют методы, с помощью которых мошенники могут обнулять банковские счета россиян. Это возможно, если к злоумышленникам попал номер карты и ее cvv код. Данная информация позволяет им совершать покупки без дополнительной авторизации через смартфоны. Лагуткин отметил, что сумма вероятного ущерба в таком случае зависит от расторопности владельца карты и ее своевременной блокировки.

По словам эксперта, для защиты денег необходимо следить за картой и ее реквизитами, а при любых подозрениях на мошеннические списания средств со счета нужно обратиться в банк-эмитент для блокировки.

"Ряд эмитентов предлагает страховать риски кражи карты – необходимо внимательно подходить к такому страхованию, знакомясь с его условиями до присоединения к договору страхования", – приводит слова Лагуткина агентство "Прайм".

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что кредитная организация остановила масштабную атаку на карты россиян со стороны украинского разработчика приложений. По его словам, количество мошеннических попыток списаний средств доходило до десятка тысяч в минуту.

Он уточнил, что украинская компания имеет порядка полусотни официальных приложений. Она также нарушала требования международных платежных систем, занимаясь сбором и хранением данных банковских карт своих клиентов.

