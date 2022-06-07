Эксперты предупредили о схемах мошенничества с оплатой в PlayStation Store

09:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Компания Group-IB обнаружила новые мошеннические схемы при оплате в PlayStation Store и Brawl Stars, сообщает ТАСС.
"Всего же эксперты Group-IB Digital Risk Protection выявили около 250 мошеннических ресурсов известных брендов и разработчиков игр, куда злоумышленники нагоняют трафик", – отметили в компании.
Злоумышленники на фишинговом сайте PlayStation Store предлагали пользователям купить подарочные карты-ваучеры для пополнения счета в магазине на сумму от 2,5 до 6 тысяч рублей. После перехода потенциальных жертв по фиктивной ссылке для оплаты мошенники получали данные банковских карт и снимали с них средства.
По словам специалистов, хакерами также используется фиктивная реклама в качестве приманки пользователей на сайты, где якобы есть возможность бесплатно сгенерировать бонусы для игр или онлайн-сервисов.
Популярной мошеннической схемой также стала видеоигра Brawl Stars, в которой предлагалось приобрести со скидкой или получить бесплатно кристаллы. Злоумышленники просили игрока ввести свои личные данные, выбрать операционную систему и бонусы для зачисления. Уточняется, что мошеннический сайт имитировал подключение к службам сервиса или игры, проверку данных и генерацию бонусов, после чего пользователю было необходимо перейти по ссылке на сайт-партнера.
Как уточнили в Group-IB, россиян чаще всего перенаправляют на фишинговые сайты-опросники, рекламные баннеры, а также сайты со встроенным вредоносным ПО.
"Жителей Европы чаще подписывают на различные сервисы, розыгрыши призов или бонусные карты бытовых магазинов. В Азии может запуститься установка сторонних расширений для браузера, реклама региональных магазинов, доставка ценных призов или реклама казино и бинарных опционов", – добавили в компании.
Специалисты в качестве мер безопасности рекомендуют пользоваться официальными ресурсами и игровыми магазинами, не оплачивать покупки на незнакомых сайтах. Кроме того, необходимо проверять данные на верифицированных аккаунтах разработчиков в соцсетях.
Ранее специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества назвали распространенные схемы обмана через популярные мессенджеры, в том числе WhatsApp и Telegram.
Одним из способов, которым пользуются мошенники, является создание копий аккаунтов участников разных чатов. Так, по словам экспертов, подобные мошеннические схемы фиксировались в группах владельцев квартир крупных жилых комплексов. Злоумышленники рассылали личные сообщения жильцам дома с аккаунтов-клонов (якобы от соседей) с просьбой одолжить некоторую сумму.
Широко распространен и такой способ, когда мошенники оформляют профиль мессенджера под банк, ставят фото и указывают должность и имя сотрудника. Под различными предлогами они рассылают сообщения и звонят по видеосвязи потенциальным жертвам.
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