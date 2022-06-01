В Роскачестве рассказали о распространенных схемах обмана в мессенджерах

11:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества назвали распространенные схемы обмана через популярные мессенджеры, в том числе WhatsApp и Telegram, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Одним из способов, которым пользуются мошенники, является создание копий аккаунтов участников разных чатов. Так, по словам экспертов, подобные мошеннические схемы фиксировались в группах владельцев квартир крупных жилых комплексов. Злоумышленники рассылали личные сообщения жильцам дома с аккаунтов-клонов (якобы от соседей) с просьбой одолжить некоторую сумму.
Широко распространен и такой способ, когда мошенники оформляют профиль мессенджера под банк, ставят фото и указывают должность и имя сотрудника. Под различными предлогами они рассылают сообщения и звонят по видеосвязи потенциальным жертвам.
Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко посоветовал для вычисления "самозванцев" сравнить информацию с официального сайта кредитной организации. Так, в профилях злоумышленников нередко встречаются очевидные отличия от оригинала. Для приманки мошенники пользуются названиями банков, коверкая их и специально делая опечатки, например Onllinesberbank.ru, Online.sbrbank.ru. Кроме того, на аватарах могут стоять смазанные изображения или устаревшие логотипы банков.
Среди способов мошенников специалист выделил и фишинг. Пользователь получает ссылку в сообщении, перейдя по которой он предоставляет злоумышленнику доступ к своим личным сведениям. Человек заходит на сайт, где вводит информацию, которой впоследствии пользуются мошенники. При этом сайты весьма похожи на настоящие.
В Telegram мошенники могут рассылать ссылки-приглашения якобы от медийных персон на вступления в чаты и каналы по продаже товаров и услуг, или от ненастоящих брендовых магазинов.
В ряде микрофинансовых организаций средства мошенники могут получить только по номеру телефона. Используя данную схему, они связываются с жертвой в мессенджере и просят прислать данные из входящих СМС. С помощью полученной информации и оформляется микрокредит.
"Ни при каких обстоятельствах не выполняйте требования сомнительных лиц произвести какие-либо финансовые операции в интернете, назвать информацию из входящих СМС или передать им ваши персональные данные", – заявил Бодров.
Он уточнил, что всегда можно приостановить разговор и перепроверить данные на официальном сайте организации, банка или магазина, чтобы убедиться, кто на самом деле связался с пользователем.
Ранее сообщалось, что мошенники, похищающие средства со счетов, начали использовать для звонков подменные номера обычных граждан. Так, по словам экспертов, большая часть атак на счета россиян происходит из call-центров, расположенных в недружественных странах. Специалисты предполагают, что новая схема мошенничества является частью кибервойны против России.
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