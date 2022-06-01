Россиян предупредили о мошенниках, звонящих через мессенджеры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В России появился новый сценарий телефонного мошенничества, сообщает РИА Новости со ссылкой на ВТБ.
Теперь злоумышленники звонят гражданам с помощью робота через популярные мессенджеры и просят подтвердить заявку на смену доверенного номера телефона или оформления кредитной заявки.
"Если клиент говорит, что заявки на смену телефонного номера или на кредит он не оставлял, то робот переключает абонента на лжеспециалиста банка", – говорится в сообщении.
После этого мошенник пытается получить уникальный номер клиента, данные банковской карты, коды из СМС для входа в личный кабинет и другую информацию.
Вице-президент ВТБ Никита Чугунов рассказал, что злоумышленники начали использовать мессенджеры по многим причинам, в числе которых бесплатные звонки, нет антиспама и определителя номера, а каждый сервис регулируется своей политикой.
"Отследить злоумышленников через эти каналы гораздо труднее", – отметил Чугунов.
Он посоветовал для дополнительной защиты разрешать входящие звонки в мессенджерах только с номеров из телефонной книжки. Сделать это можно через настройки в смартфоне.
Чугунов подчеркнул, что сотрудники банка не звонят клиентам через мессенджеры и не запрашивают конфиденциальные данные.
Ранее сообщалось, что мошенники начали звонить россиянам от имени сотрудников банка и заявлять, что их недобросовестные коллеги якобы пытаются украсть деньги со счета клиента. Эксперты объяснили, что если со счетов совершаются какие-либо недобросовестные действия сотрудником банка, то клиент не несет за это никакой финансовой или уголовной ответственности.
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