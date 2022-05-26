Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в интернете

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В мае 2022 года в России было выявлено как минимум 38 мошеннических сайтов, которые предлагали помощь с получением различных компенсаций и возвратом украденных средств. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Центробанк.

Как объяснил регулятор, потенциальным жертвам предлагают заполнить специальную форму, в которую необходимо внести как личные, так и финансовые данные. Это якобы нужно для проверки суммы причитающегося возврата. Однако, заполучив данные, мошенники похищают у доверчивых пользователей деньги, вернуть которые после этого невозможно.

Если же человек согласия на списание средств не давал и никакие данные третьим лицам не предоставлял, тогда первым делом следует оперативно заблокировать карту, а затем обратиться в кредитную организацию, в которой открыт счет.

Ранее проект "Мошеловка" рассказал о другой, уже телефонной схеме мошенничества. По данным платформы, злоумышленники звонят от имени сотрудников банка и заявляют, что их недобросовестные коллеги якобы пытаются украсть деньги со счета клиента. Войдя в доверие и напугав потенциальную жертву, они просят назвать данные карты.

