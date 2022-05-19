В ГБУ "Ритуал" предупредили москвичей об угрозе мошенников

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве появились мошенники, которые распространяют объявления о продаже права ответственности за захоронения на торговых интернет-площадках, говорится в сообщении ГБУ "Ритуал" в телеграм-канале.

"В связи с участившимися случаями появления на торговых интернет-площадках, включая "Авито", объявлений о продаже права ответственности за захоронения обращаем ваше внимание, что такие предложения являются незаконными и не имеют отношения к ГБУ "Ритуал", – говорится в сообщении.

Москвичам напомнили, что предоставление прав на создание семейных захоронений осуществляется только на сайте департамента торговли и услуг столицы, а предложения о продаже участков от третьих лиц являются попытками мошеннических действий.

Ранее столичный Дептранс предупредил о мошенниках, которые распространяют в интернете объявления об оформлении пропусков в Москву для грузового транспорта по низким ценам. В департаменте подчеркнули, что официальный пропуск для грузового транспорта, следующего в Москву, можно оформить самостоятельно. Для этого необходимо заполнить специальную форму на портале мэра и правительства Москвы и прикрепить к ней ряд документов. Оформление пропуска является бесплатной государственной услугой.