В ЦБ предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом дефицита наличных

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Мошенники начали использовать для обмана россиян тему санкций против банков, рассказал директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров. Об этом сообщает газета "Известия".

По его словам, злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками банка и сообщают о якобы дефиците наличных, в том числе валюты.

"Под этим предлогом они предлагают перевести деньги с карты или банковского счета на некий "специальный счет", с которого впоследствии человек якобы сможет беспрепятственно снять средства", – рассказал он.

Уваров добавил, что для открытия "специального счета" злоумышленники запрашивают у россиян номер карты, включая трехзначный код на обороте, и подтверждающий SMS-код от банка. Получив данные сведения мошенники получают доступ к счету жертвы.

Кроме того, добавил Уваров, злоумышленники звонят гражданам и предлагают оформить карты международных платежных систем Visa и Mastercard, по которым якобы можно будет расплачиваться за границей. Также гражданам предлагают за отдельную плату открыть счет в иностранном банке.

В Центробанке настоятельно рекомендовали россиянам никому не раскрывать личные и финансовые данные.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов предупредил, что в ближайшее время в России ожидается возврат мошенников к техническим атакам, в числе которых схемы с вредоносными приложениями. Он также сообщил, что злоумышленники могут продолжить эксплуатировать актуальные информационные темы, в том числе ажиотажа на товары, которые пользуются спросом у граждан.

