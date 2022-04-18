Эксперт рассказал, какой вид мошенничества будет угрожать россиянам в скором времени

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Руководитель отдела исследования цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов считает, что так называемые антикризисные схемы мошенничества, связанные с темами санкций и курса рубля, ушли на второй план.

По мнению эксперта, в ближайшее время злоумышленники переориентируются на сезонную повестку, в частности, отпускную тематику. Для этих целей, считает специалист, они начнут использовать фишинговые сайты, копирующие сервисы для бронирования номеров в отелях или покупки авиабилетов.

"Сейчас снимают очередные ограничения по COVID-19, соответственно, список открытых стран расширяется, появляется больше направлений для мошенничества. Я ожидаю, что будет сезонный всплеск мошенничества, связанного с продажей и бронированием билетов, туров и всего, что с этим связано", – сказал Кравцов в интервью радио Sputnik.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, рассказал эксперт, не следует верить в то, что, например, авиабилеты можно купить дешевле, чем в среднем по рынку. Также не нужно переходить по ссылкам с рекламными предложениями, которые присылают по почте или СМС.

"Старайтесь покупать авиабилеты в компаниях, которые вы знаете, бронировать гостиницы, в которых вы уже бывали, или выбирать проверенные сервисы. <...> Обязательно проверяйте отзывы на тот или иной сайт. Предоплата – несколько опасная история. Если вы бронируете на сайте впервые, лучше оплатить услугу на месте", – заключил Кравцов.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов предупредил, что в России в ближайшее время ожидается возврат мошенников к техническим атакам, в числе которых схемы с вредоносными приложениями. Также Кузнецов предупредил, что мошенники могут продолжить эксплуатировать актуальные информационные темы, в том числе ажиотажа на товары, которые пользуются спросом у граждан.

