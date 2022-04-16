Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже якобы дефицитных товаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости заявил, что в Сети увеличилось число фальшивых онлайн-магазинов по продаже якобы дефицитных товаров.

Так специалист ответил на вопрос о наиболее популярных в настоящий момент схемах обмана в интернете.

"Фальшивые магазины, которые создают мошенники. В них якобы можно дешево купить дефицитный товар. В поисках нужного предмета люди попадают на эти сайты, где оформляют заказ и теряют деньги", – заявил Кузнецов.

Замглавы Сбербанка объяснил, что злоумышленники копируют дизайн оригинальных онлайн-магазинов, а также занимаются активным продвижением своих страниц через сайты, которым пользователи уже доверяют.

Для защиты от мошенничества Станислав Кузнецов призвал совершать покупки только на проверенных платформах. Перед перечислением средств также следует убедиться, что название сайта в адресной строке и бренд на главной странице совпадают. Кроме того, рекомендуется проверить отзывы о сайте.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, использующих фейковые банковские приложения. Подобная ситуация распространяется на смартфоны под операционной системой Android.