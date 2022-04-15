ЦБ расширил инструментарий банков по борьбе с мошенническими переводами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Банк России расширил возможности кредитных организаций по борьбе с мошенническими переводами. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

"При выявлении нетипичных операций по картам и счетам лиц, информация о которых содержится в базе данных Банка России, банкам предлагается временно приостанавливать дистанционный доступ к управлению счетом", – указано в публикации.

В ЦБ отметили, что данная процедура осложнит вывод денег злоумышленниками. Рекомендуется также одновременно уведомлять клиентов о приостановке доступа с указанием причины.

При такой схеме восстановление действия электронных средств платежа предлагается сделать возможным при личном обращении клиента в банк.

Директор департамента информационной безопасности Вадим Уваров подчеркнул, что сейчас банки имеют достаточную информацию о клиентах, характере и объемах их операций. Он добавил, что добросовестным владельцам счетов опасаться блокировок не стоит.

Ранее сообщалось, что в России участились случаи мошенничества с поддельными банковскими приложениями на Android после удаления из магазинов приложений мобильных версий некоторых кредитных организаций.

