Россиян предупредили о новых видах телефонного мошенничества

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В последние дни наблюдается взрывной рост звонков, связанных с угрозой вызова граждан в военкомат, рассказали в беседе с RT эксперты в области информационной безопасности Алексей Лукацкий и Александр Власов.
"Металлизированный голос объявляет гражданам о том, что им необходимо прибыть в пункт сбора военных, чтобы отбыть в воинские части. Никаких денег и действий не требуется – просто некая страшилка со стороны лиц, которые затеяли данную схему", – рассказал Лукацкий.
В свою очередь, Власов отметил, что на активность злоумышленников также влияют санкции, введенные Западом против России. Так, гражданам звонят с предложением оформить карту, которая действительна без ограничений, либо получить валюту со счета.
По его словам, мошенники просят назвать данные карты, чтобы перевести деньги на безопасный счет.
"Предлагают лекарства, запчасти для автомобилей. Мошенническая схема проста: "Мы работаем по предоплате", а потом они исчезают", – подчеркнул специалист.
Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать россиянам фейковые письма с требованием погасить задолженность перед Федеральной службой судебных приставов. Злоумышленники создают поддельные справки, постановления и формы, копирующие оригинальные.
До этого злоумышленники предлагали россиянам обойти ограничения Visa и Mastercard. Они начали размещать рекламу своих услуг в соцсетях и мессенджерах и предлагать пользователям провести платеж в иностранном интернет-магазине или оплатить зарубежный онлайн-сервис.
"Московский патруль": десятки московских студентов стали жертвами мошенника
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