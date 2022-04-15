Россиян предупредили о мошенниках, использующих фейковые банковские приложения

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Мошенники используют поддельные банковские приложения на Android после удаления из магазинов приложений мобильных версий некоторых банков, сообщили ТАСС в Роскачестве.

Специалисты напомнили, что в App Store, Google Play и AppGallery недоступны для скачивания мобильные приложения от Сбера, ВТБ, "ФК Открытие", Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка. Также приложение Альфа-Банка удалили из App Store.

Как подчеркнули в Роскачестве, мошенники распространяют вредоносные программы под видом приложений или способов снять ограничения. Информация распространяется через соцсети и телеграм-каналы, где мошенники призывают перейти по ссылке и скачать файл приложения.

В сообщении злоумышленников говорится о новом способе обойти удаление приложения. Эти сообщения идут от якобы официальных каналов, однако на самом деле мошенники просто меняют имя профиля, чтобы ввести пользователей в заблуждение.

Роскачество призывает граждан не скачивать файлы или приложения из незнакомых источников, поскольку это может повлечь за собой заражение устройства вирусным ПО и, как следствие, полную или частичную потерю средств на банковских счетах.

Пользователей iPhone угроза скачать опасные файлы не коснется, поскольку устройства Apple не разрешают устанавливать приложения со сторонних платформ в виде файлов, подчеркнули специалисты.

Ранее приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store на платформе iOS. Аналогичные ограничения были предприняты для версии под Android.

