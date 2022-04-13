Бесконтактную оплату картами "Мир" с помощью SberPay ограничили в РФ

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Сбербанк сообщил об ограничении бесконтактной оплаты картами "Мир" через SberPay, передает РИА Новости.
"С 13 апреля ограничена оплата смартфонами NFC с помощью SberPay. Мы работаем над новым решением и скоро восстановим сервис", – рассказали в финансовой организации.
Также сообщается, что затруднение в работе сервиса связано с решением технического партнера банка.
Оплата смартфоном с помощью карт "Мир" от Сбербанка по-прежнему доступна через приложения Mir Pay или Samsung Pay. Также покупки можно оплачивать любой пластиковой картой.
В начале апреля власти США приняли решение ввести полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-Банка. Аналогичные меры приняли в Великобритании.
12 апреля сообщалось, что приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store на платформе iOS. Позже аналогичные ограничения были предприняты для версии под Android.
Эксперт рассказал, как теперь пользоваться "Сбербанком Онлайн"
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