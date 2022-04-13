09:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" на платформе Android стало недоступно для скачивания и обновлений в Google Play из-за санкций западных стран, введенных против России, сообщает пресс-служба банка.
"Ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Мы рекомендуем клиентам не удалять установленное приложение банка", – говорится в сообщении.
В кредитной организации рекомендовали новым пользователям и клиентам, которые по какой-либо причине удалили приложение с устройств на платформе Android, скачать приложение по ссылке, указанной на сайте www.sberbank.ru.
Накануне приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store на платформе iOS из-за введенных санкций. При этом все установленные ранее приложения функционируют штатно, никаких ограничений по их использованию нет.
Ранее власти США приняли решение ввести полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-Банка. По словам американского чиновника, власти Штатов стремились вызвать финансовые потрясения, отрезав крупнейшие банки России и ЦБ от ведения любого бизнеса с США и заморозив все ее активы.
Также Япония ввела санкции против Сбербанка и Альфа-Банка. Их активы будут заморожены, а транзакции с ними запрещены. Кроме этого, был введен запрет на новые прямые инвестиции в РФ.
Приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания в Google Play
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