Россиян предупредили о возврате мошенников к схемам с приложениями

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России в ближайшее время ожидается возврат мошенников к техническим атакам, в числе которых схемы с вредоносными приложениями, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Об этом сообщает РИА Новости.

Ряд российских крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, попали под блокирующие санкции некоторых стран Запада. Данные ограничения предполагают блокировку активов банков в этих странах и запрет резидентам этих государств вести с ними бизнес. В результате приложения банков убрали из Apple Store и Google Play.

"Да, потому что колоссальные деньги, которые крутятся в этой индустрии, постоянно заставляют мошенников придумывать новые схемы обмана. Высока вероятность, что мошенники вернутся к техническим средствам атаки на граждан: начнут создавать поддельные вредоносные приложения и размещать ссылки на их скачивание", — ответил Кузнецов на вопрос о том, следует ли ждать в ближайшее время всплеска активности злоумышленников.

По его словам, в настоящее время на различных сайтах появились сообщения о продаже смартфонов с установленным приложением Сбербанка, обновленным до последней версии.

Также Кузнецов предупредил, что мошенники могут продолжить эксплуатировать актуальные информационные темы, в том числе ажиотажа на товары, которые пользуются спросом у граждан.

Ранее приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store на платформе iOS. Аналогичные ограничения были предприняты для версии под Android.

6 апреля стало известно, что власти США приняли решение ввести полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-Банка. По словам американского чиновника, власти Штатов стремились вызвать финансовые потрясения, отрезав крупнейшие банки России и ЦБ от ведения любого бизнеса с США и заморозив все ее активы.

Также Япония ввела санкции против Сбербанка и Альфа-Банка. Их активы будут заморожены, а транзакции с ними запрещены. Кроме этого, был введен запрет на новые прямые инвестиции в РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

