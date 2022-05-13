Сбербанк предупредил о появлении мошеннических приложений банка в App Store

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В топ-10 самых скачиваемых приложений для платформы iOS попало созданное мошенниками приложение, имитирующее сервис Сбербанка.

Речь идет о сервисе "Сбербанк онлайн сайт". Согласно данным рейтинга data.ai, приложение находится на седьмом месте в топе наиболее скачиваемых бесплатных приложений в России.

Судя по описанию, оно неофициальное. В качестве продавца указан Саид Ахмедов. В описании содержатся орфографические ошибки. Там говорится, что это "приложения для моментального входа в сайт сбербанк онлайн" и что "в приложении получить доступ к сайту на много быстрее" (орфография сохранена. – Прим. ред.).

Для платформы Android такого приложения нет. Специалисты предостерегают пользователей от скачивания подобных "онлайн-банков". Представитель Сбербанка подтвердил РБК, что это не официальное приложение, а мошенники. Отмечается, что служба безопасности финансовой организации уже работает над его блокировкой.

"Приложение "Сбербанк Онлайн" недоступно для обновления и скачивания в магазине App Store в связи с ограничениями. Пожалуйста, будьте внимательны – мошенники могут размещать вредоносные приложения под видом банковских", – заявил он.

Ранее вследствие блокирующих санкций США и Великобритании приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store. Аналогичные ограничения были предприняты для Android-версии.

