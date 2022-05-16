В Дептрансе предупредили о мошенничестве с оформлением пропусков для грузовиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Распространяемые в интернете объявления об оформлении пропусков в Москву для грузового транспорта по низким ценам оставляют мошенники. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Дептранс столицы.

"Оформим пропуск в Москву для грузового транспорта. Низкие цены. 100%-й результат". Видели такую рекламу? Это обман!" – говорится в сообщении ведомства.

В департаменте подчеркивают, что официальный пропуск для грузового транспорта, следующего в Москву, можно оформить самостоятельно. Для этого необходимо заполнить специальную форму на портале мэра и правительства Москвы и прикрепить к ней ряд документов. Оформление пропуска является бесплатной государственной услугой.

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"Мы не работаем с посредниками на чужих сайтах. Те, кто предлагает вам заплатить за пропуск, – мошенники. Мы регулярно сообщаем о них в правоохранительные органы, чтобы обезопасить вас от обмана и ненужных трат", – заключили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что в России возбудили сотни уголовных дел о продаже ковид-сертификатов. После смягчения требований по профилактике коронавируса спрос на услуги мошенников упал, однако проблема сохраняется. Некоторые эксперты полагают, что решить ее поможет установка камер в пунктах вакцинации. В Госдуме же уверены, что ситуацию спасет только полная цифровизация системы здравоохранения.