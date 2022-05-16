Сотни уголовных дел о продаже ковид-сертификатов завели в России

В России завели сотни уголовных дел о продаже ковид-сертификатов. После смягчения требований по профилактике коронавируса спрос на услуги мошенников упал, однако проблема сохраняется.

Некоторые эксперты считают, что решить ее можно установкой камер в пунктах вакцинации. При этом в Госдуме уверены, что ситуацию спасет только полная цифровизация системы здравоохранения.

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