Два человека погибли при стрельбе на блошином рынке в Техасе

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На блошином рынке в Техасе произошла перестрелка. Об этом сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалес, передает ТАСС. По его словам, погибли по меньшей мере два человека, еще трое доставлены в больницы.

По предварительным данным, перестрелка произошла между двумя группами людей после ссоры. На месте происшествия обнаружили два пистолета. Уточняется, что ранения получили только участники конфликта.

Ранее неизвестный открыл стрельбу в Женевской пресвитерианской церкви в Калифорнии. Погиб один человек, пятеро получили ранения. Подозреваемого задержали. Также конфисковано оружие, которое могло быть использовано для нападения.

До этого стрельба произошла в одном из супермаркетов в американском городе Буффало. Мужчина в камуфляжной форме, каске и бронежилете открыл огонь из винтовки. Погибли 10 человек. В этот же день нападавший был задержан. Ему предъявили обвинение по статье об убийстве. Власти также изучают возможность предъявить преступнику обвинение в терроризме.