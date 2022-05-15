Устроившему стрельбу в американском супермаркете предъявили обвинение

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Устроившему стрельбу в супермаркете Tops Friendly Market в американском городе Буффало предъявили обвинение по статье "Убийство". Об этом сообщил окружной прокурор Джон Флинн.

Нападавшему грозит пожизненное заключение без права досрочного освобождения. Он добавил, что власти также изучают возможность предъявить преступнику обвинение в терроризме.

"Этот человек был привлечен к суду по обвинению в убийстве первой степени, что является высшим обвинением, самым строгим обвинением в убийстве в штате Нью-Йорк", – сказал Флинн в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал CNN.

Суд назначил судебно-медицинскую экспертизу. Расследование продолжается. По словам прокурора, слушание по делу состоится через пять дней.

Инцидент произошел в субботу вечером. Мужчина открыл стрельбу из винтовки. Он был одет в камуфляжную форму, каску и бронежилет. По последним данным, погибли 10 человек. Пострадали не менее трех.

Представители правоохранительных органов считают, что стрельба произошла на почве расовой ненависти. По их данным, из десяти убитых и трех раненых в супермаркете 11 были афроамериканцами.

"Это было чистое зло. <...> Это было прямое преступление на почве расовой ненависти", – сказал шериф округа Эри Джон Гарсия в эфире CBS News.

Ранее стрельба произошла в одном из торговых центров американского города Колумбия в Южной Каролине. Десять человек получили огнестрельные ранения, еще двое были травмированы во время давки, которая возникла в результате инцидента. Задержаны трое подозреваемых.

До этого два человека погибли и двое пострадали в результате стрельбы в пригородном автобусе в американском штате Флорида. Инцидент произошел недалеко от полицейского участка в городе Форт-Лодердейл. По данным правоохранителей, один человек скончался на месте, второй – в больнице.

