Ребенок пострадал при стрельбе в торговом центре в Калифорнии – СМИ

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Неизвестный устроил стрельбу в торговом центре американского города Викторвилл в Калифорнии. Об этом со ссылкой на полицию сообщает телеканал KTLA.

По информации издания, в результате инцидента была ранена девятилетняя девочка. Ее доставили в больницу. Состояние ребенка оценивается как стабильное. Нападавшего разыскивают правоохранители. Посетителей ТЦ эвакуировали. Сообщается, что работа торгового центра временно приостановлена.

Накануне стрельба произошла на станции метро "36-я стрит" в Нью-Йорке. По последним данным, 10 человек получили огнестрельные ранения, еще не менее 29 были травмированы во время давки либо пострадали от дыма.

Как сообщили в полиции, подозреваемый сделал не менее 33 выстрелов из пистолета Glock. За информацию о нападавшем объявлена награда в 50 тысяч долларов.

До этого два человека погибли и двое пострадали в результате стрельбы в пригородном автобусе в американском штате Флорида. Инцидент произошел недалеко от полицейского участка в городе Форт-Лодердейл. По данным правоохранителей, один человек скончался на месте, второй – в больнице.

