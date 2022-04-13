Полиция США разыскивает 62-летнего мужчину в связи со стрельбой в метро Нью-Йорка

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Полиция США разыскивает разыскивает 62-летнего мужчину в связи со стрельбой в метро в Бруклине. Об этом сообщил глава детективного отдела полиции Нью-Йорка Джеймс Эссиг, передает РИА Новости.

По данным правоохранителей, он арендовал фургон в Филадельфии, который, предположительно, связан с инцидентом. Автомобиль с номерами Аризоны обнаружили в восьми километрах от места стрельбы.

При этом Эссиг подчеркнул, что данный мужчина пока не является подозреваемым, а просто представляет интерес для следствия. Представитель полиции добавил, что стражи порядка еще не производили задержаний в связи с инцидентом.

Гава детективного отдела полиции Нью-Йорка также сообщил, что подозреваемый в стрельбе в метро сделал не менее 33 выстрелов из пистолета Glock. За информацию о нападавшем объявлена награда в 50 тысяч долларов.

Стрельба произошла на станции метро 36-я стрит в Бруклине 12 апреля утром. Как рассказали в правоохранительных органах, подозревается темнокожий мужчина. Сейчас его разыскивают.

По словам шефа полиции Кишант Сюэл, мужчина в зеленом строительном жилете и противогазе открыл канистру, из которой пошел дым, а затем начал стрелять в пассажиров. По ее данным, в результате 10 человек получили огнестрельные ранения, еще 13 были травмированы во время давки, либо пострадали от дыма.