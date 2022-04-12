Полиция назвала приметы мужчины, открывшего стрельбу в метро Нью-Йорка

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Полиция Нью-Йорка сообщила, что подозреваемым в стрельбе на станции метро в Бруклине является темнокожий мужчина. Информацию об этом предоставил ТАСС со ссылкой на шефа городской полиции Кишант Сюэл.

В настоящее время стрелка продолжают искать, отметила Сюэл. По имеющейся информации, он был в противогазе и зеленом строительном жилете (ранее речь шла о желтом жилете). По ее словам, перед тем как начать стрелять, мужчина открыл канистру, из которой пошел дым.

Глава нью-йоркской полиции опровергла информацию о том, что инцидент расследуется как теракт, и об обнаружении несдетонировавших взрывных устройств на станции.

"Я хотела бы заверить общественность, что на данный момент взрывных устройств в поездах метро не обнаружено. Мы не расследуем данный инцидент как террористическую атаку", – сказала она.

Сюэл также подтвердила, что в результате стрельбы пострадали 16 человек, 10 из которых получили огнестрельные ранения. Состояние пяти оценивается как критическое.



Инцидент произошел 11 марта на станции нью-йоркского метро в Бруклине в районе 4-й авеню и 36-й улицы. По данным полиции, стрелок был в противогазе и строительном жилете. С места происшествия он сбежал.

В результате стрельбы были ранены как минимум 13 человек, позже появилась информация о 16 пострадавших. По некоторым данным, на станции метро, где остановился поезд, сработала дымовая шашка.

