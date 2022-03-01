Несколько человек погибли в результате стрельбы в церкви в США – СМИ

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Стрельба произошла в церкви в городе Сакраменто американского штата Калифорния, сообщает телеканал ABC.

По информации издания, в результате инцидента погибли несколько человек. Другие подробности происшествия не приводятся.

Ранее сообщалось, что при стрельбе рядом со школой в городе Ричфилд американского штата Миннесота погиб один ученик. Еще один был тяжело ранен.

Прибывшие на место полицейские обнаружили двух учащихся с огнестрельными ранениями на тротуаре рядом со образовательным учреждением.

До этого стрельба произошла у школы в городе Орора в американском штате Колорадо. По данным правоохранителей, инцидент случился в парке вблизи образовательного учреждения. Пятеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет были госпитализированы.