Несколько человек погибли в результате стрельбы в церкви в США – СМИ

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Фото: depositphotos/Stringer_Image
Стрельба произошла в церкви в городе Сакраменто американского штата Калифорния, сообщает телеканал ABC.
По информации издания, в результате инцидента погибли несколько человек. Другие подробности происшествия не приводятся.
Ранее сообщалось, что при стрельбе рядом со школой в городе Ричфилд американского штата Миннесота погиб один ученик. Еще один был тяжело ранен.
Прибывшие на место полицейские обнаружили двух учащихся с огнестрельными ранениями на тротуаре рядом со образовательным учреждением.
До этого стрельба произошла у школы в городе Орора в американском штате Колорадо. По данным правоохранителей, инцидент случился в парке вблизи образовательного учреждения. Пятеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет были госпитализированы.
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