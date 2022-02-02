Ученик погиб в результате стрельбы у школы в США

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Фото: depositphotos/Stringer_Image
Один ученик погиб, еще один тяжело ранен в результате стрельбы рядом со школой в городе Ричфилд американского штата Миннесота.
Как рассказал шеф городской полиции Джей Хенторн, слова которого приводит Fox19, огонь открыл неизвестный. Сразу после стрельбы он скрылся.
Прибывшие на место полицейские обнаружили двух учащихся с огнестрельными ранениями на тротуаре рядом со школой. По информации СМИ, учебное заведение, где произошла трагедия, посещают порядка 200 детей, в том числе дошкольного возраста.
Ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу в университете в немецком Гейдельберге. Пострадали несколько человек.
До этого стрельба произошла у школы в городе Орора в американском штате Колорадо. По данным правоохранителей, инцидент случился в парке вблизи образовательного учреждения. Пятеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет были госпитализированы.
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