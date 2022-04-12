По меньшей мере 16 человек пострадали в результате стрельбы в метро Нью-Йорка – СМИ

18:36
Фото: AP Photo/John Minchillo
По меньшей мере 16 человек пострадали в результате стрельбы в метро Нью-Йорка. Об этом сообщает телеканал ABC.
До этого было известно о 13 раненых.
Инцидент произошел 11 марта на станции нью-йоркского метро в Бруклине в районе 4-й авеню и 36-й улицы. По данным полиции, стрелок был в противогазе и желтом строительном жилете. С места происшествия он сбежал.
Сообщалось, что правоохранители Нью-Йорка расследуют стрельбу в метро в Бруклине как террористический акт. Однако пока полицейские не квалифицируют произошедшее как теракт.
Как сообщил в беседе со СМИ представитель пожарной службы Нью-Йорка, после инцидента на станции было обнаружено несколько несдетонировавших взрывных устройств.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президента США Джо Байдена уже проинформировали о трагедии. Кроме того, по данным американских СМИ, соответствующие брифинги были проведены с генпрокурором, главой Минюста и министром внутренней безопасности США.
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