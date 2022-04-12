Полиция расследует стрельбу в метро Нью-Йорка как теракт – СМИ

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Полиция Нью-Йорка расследует стрельбу в метро в Бруклине как террористический акт. Об этом сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Атака в метро в районе Нью-Йорка Бруклин, в результате которой пострадали несколько человек, расследуется как террористический акт", – заявил собеседник издания.

В то же время корреспондент ТАСС выяснил в полиции, что пока правоохранители не квалифицируют произошедшее как террористический акт.

Между тем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президента США Джо Байдена уже проинформировали о трагедии. Об этом она написала в своем Twitter.

Кроме того, по данным американских СМИ, соответствующие брифинги были проведены с генпрокурором, главой Минюста и министром внутренней безопасности США.

Как сообщил в беседе с РИА Новости представитель пожарной службы Нью-Йорка, после инцидента на станции было обнаружено несколько несдетонировавших взрывных устройств.

"По прибытии подразделения (спасателей. – Прим. ред.) обнаружили на месте множество пострадавших и несколько несдетонировавших устройств", – сказал он.



Инцидент произошел 11 марта на станции нью-йоркского метро в Бруклине в районе 4-й авеню и 36-й улицы. По данным полиции, стрелок был в противогазе и желтом строительном жилете. С места происшествия он сбежал.

В результате стрельбы пострадали как минимум 13 человек. По некоторым данным, на станции метро, где остановился поезд, сработала дымовая шашка.