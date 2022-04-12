13 человек пострадали при стрельбе в метро Нью-Йорка – СМИ

13 человек пострадали при стрельбе в метро Нью-Йорка, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию города.

"Возможно, сработала дымовая шашка", – отмечает телеканал.

По данным местной полиции, на нападавшем был противогаз и желтый строительный жилет. "Подозреваемый мужчина сбежал", – говорится в сообщении.

По информации РИА Новости, которое ссылается на полицейское управление города, инцидент произошел в Бруклине в районе 4-й авеню и 36-й улицы. Полицейские призывают людей обходить этот район.

Видео: телеграм-канал Mash

При этом в полиции Нью-Йорка не подтвердили распространившуюся информацию об обнаружении на месте происшествия несработавших взрывных устройств. Мотивы злоумышленника сотрудникам ведомства пока неясны.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и двое пострадали в результате стрельбы в пригородном автобусе в американском штате Флорида. Инцидент произошел недалеко от полицейского участка в городе Форт-Лодердейл. По данным правоохранителей, один человек скончался на месте, второй – в больнице.

До этого стрельба произошла в церкви в городе Сакраменто американского штата Калифорния. В результате инцидента погибли несколько человек.