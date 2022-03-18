Два человека погибли в результате стрельбы в пригородном автобусе в США – СМИ

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Фото: depositphotos/Stringer_Image
Два человека погибли и еще двое ранены в результате стрельбы в пригородном автобусе в американском штате Флорида. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает портал U.S.News.
Уточняется, что инцидент произошел недалеко от полицейского участка в городе Форт-Лодердейл. По данным правоохранителей, один человек скончался на месте, второй – в больнице. Пострадавшие госпитализированы.
Также сообщается еще о троих пострадавших. По информации издания, три человека получили травмы, когда автобус, где произошла стрельба, врезался в их автомобиль.
Ранее стрельба произошла в школе в американском штате Айова. Погиб один ученик, еще двоих госпитализировали. Инцидент случился в городе Де-Мойн. По данным местной полиции стреляли, вероятно, из проезжавшего мимо автомобиля. Подозреваемых задержали.
До этого неизвестные обстреляли автобус в американском городе Питсбург. Погиб 15-летний ученик. По данным правоохранителей, в момент нападения в автобусе были только подросток и водитель. Уточняется, что юноша получил как минимум одно огнестрельное ранение в грудь.
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