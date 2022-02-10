Два человека погибли при стрельбе в школе в штате Нью-Йорк – СМИ

Фото: телеграм-канал Mash

Стрельба произошла в школе в американском штате Нью-Йорк. Об этом информирует телеканал ABC, ссылаясь на сообщение полиции.

Инцидент случился в городе Буффало. При этом не уточняется, где именно случилась стрельба: внутри здания школы или снаружи.

В результате случившегося погибли два человека, один из которых был учеником школы.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции. Об этом сообщается на официальной странице правоохранителей в Twitter.

Ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу в университете в немецком Гейдельберге. Пострадали несколько человек.

До этого стрельба произошла у школы в городе Орора в американском штате Колорадо. По данным правоохранителей, инцидент случился в парке вблизи образовательного учреждения. Пятеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет были госпитализированы.