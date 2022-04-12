На месте стрельбы в бруклинском метро найден заклинивший пистолет – СМИ

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Следователи обнаружили на месте стрельбы в бруклинском метро заклинивший пистолет Glock с двумя магазинами повышенной емкости. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает The New Yоrk Post .

Собеседники газеты предполагают, что пистолет заклинило во время нападения, именно это не позволило преступнику устроить новую бойню.

Также сообщается, что на месте происшествия обнаружили топор, баллончик с перцовым аэрозолем, сумку с фейерверками, дымовые шашки и канистры с бензином, однако пока неизвестно, принадлежали ли эти вещи подозреваемому.

Стрельба произошла на станции метро 36-я стрит в Бруклине 12 апреля утром. Как рассказали в правоохранительных органах, подозревается темнокожий мужчина. Сейчас его разыскивают.

По словам шефа полиции Кишант Сюэл, мужчина в зеленом строительном жилете и противогазе открыл канистру, из которой пошел дым, а затем начал стрелять в пассажиров. По последним данным, ранены по меньшей мере 29 человек, в том числе 10 человек получили огнестрельные ранения.