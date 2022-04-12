На месте стрельбы в бруклинском метро найден заклинивший пистолет – СМИ

12 апреля, 23:41
Фото: AP Photo/John Minchillo
Следователи обнаружили на месте стрельбы в бруклинском метро заклинивший пистолет Glock с двумя магазинами повышенной емкости. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает The New Yоrk Post .
Собеседники газеты предполагают, что пистолет заклинило во время нападения, именно это не позволило преступнику устроить новую бойню.
Также сообщается, что на месте происшествия обнаружили топор, баллончик с перцовым аэрозолем, сумку с фейерверками, дымовые шашки и канистры с бензином, однако пока неизвестно, принадлежали ли эти вещи подозреваемому.
Стрельба произошла на станции метро 36-я стрит в Бруклине 12 апреля утром. Как рассказали в правоохранительных органах, подозревается темнокожий мужчина. Сейчас его разыскивают.
По словам шефа полиции Кишант Сюэл, мужчина в зеленом строительном жилете и противогазе открыл канистру, из которой пошел дым, а затем начал стрелять в пассажиров. По последним данным, ранены по меньшей мере 29 человек, в том числе 10 человек получили огнестрельные ранения.
Полиция расследует стрельбу в метро Нью-Йорка как теракт – СМИ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: