Десять человек получили ранения в результате стрельбы на автошоу в США – СМИ

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Десять человек были ранены при стрельбе на автошоу в городе Думас в американском штате Арканзас. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, по меньшей мере одного пострадавшего доставили в больницу вертолетом. Данные о возможном подозреваемом не приводятся. В настоящее время идет расследование.

Как сообщил в своем Twitter вице-губернатор штата Арканзас Тим Гриффин, на мероприятии, где произошла стрельба, были семьи с маленькими детьми.

Позднее телеканал KARK-TV со ссылкой на местные власти уточнил, что по меньшей мере один человек погиб.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и двое пострадали в результате стрельбы в пригородном автобусе в американском штате Флорида.

Инцидент произошел недалеко от полицейского участка в городе Форт-Лодердейл. По данным правоохранителей, один человек скончался на месте, второй – в больнице.

До этого стрельба произошла в церкви в городе Сакраменто американского штата Калифорния. В результате инцидента погибли несколько человек.