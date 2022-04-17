Более 10 человек пострадали при стрельбе в торговом центре в США

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Не менее 12 человек пострадали в результате стрельбы в одном из торговых центров американского города Колумбия в Южной Каролине, сообщил начальник местной полиции Уильям Холбрук.

"Что нам известно точно: <...> ни одного смертельного случая, 10 человек получили огнестрельные ранения. Двое из них находятся в критическом, но стабильном состоянии", – приводит его слова РИА Новости.

Холбрук добавил, что еще два человека были травмированы во время давки, которая возникла в торговом центре в результате стрельбы. Задержаны трое подозреваемых. О мотивах преступников в настоящий момент ничего не сообщается.

Ранее стрельба произошла на станции метро "36-я стрит" в Нью-Йорке. В результате 10 человек получили огнестрельные ранения, еще не менее 29 травмировались во время давки либо пострадали от дыма.

Подозреваемый был задержан на следующий день после инцидента. Суд предъявил Фрэнку Джеймсу обвинение в террористическом нападении. По данным полиции, он сделал не менее 33 выстрелов.

До этого неизвестный устроил стрельбу в торговом центре американского города Викторвилл в Калифорнии. В результате инцидента была ранена девятилетняя девочка. Ее госпитализировали.

