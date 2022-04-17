Более 10 человек пострадали при стрельбе в торговом центре в США

01:11
Фото: depositphotos/Stringer_Image
Не менее 12 человек пострадали в результате стрельбы в одном из торговых центров американского города Колумбия в Южной Каролине, сообщил начальник местной полиции Уильям Холбрук.
"Что нам известно точно: <...> ни одного смертельного случая, 10 человек получили огнестрельные ранения. Двое из них находятся в критическом, но стабильном состоянии", – приводит его слова РИА Новости.
Холбрук добавил, что еще два человека были травмированы во время давки, которая возникла в торговом центре в результате стрельбы. Задержаны трое подозреваемых. О мотивах преступников в настоящий момент ничего не сообщается.
Ранее стрельба произошла на станции метро "36-я стрит" в Нью-Йорке. В результате 10 человек получили огнестрельные ранения, еще не менее 29 травмировались во время давки либо пострадали от дыма.
Подозреваемый был задержан на следующий день после инцидента. Суд предъявил Фрэнку Джеймсу обвинение в террористическом нападении. По данным полиции, он сделал не менее 33 выстрелов.
До этого неизвестный устроил стрельбу в торговом центре американского города Викторвилл в Калифорнии. В результате инцидента была ранена девятилетняя девочка. Ее госпитализировали.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: