Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в метро Нью-Йорка – СМИ

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Полиция задержала мужчину, который подозревается в стрельбе в метро Нью-Йорка. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на правоохранителей.

Сейчас вероятный злоумышленник находится под стражей в 9-м округе Манхэттена в центре Нью-Йорка.

Ранее стало известно, что власти города считают подозреваемым 61-летнего Фрэнка Роберта Джеймса.

Стрельба произошла накануне на станции метро "36-я стрит". В результате 10 человек получили огнестрельные ранения, еще не менее 29 травмировались во время давки либо пострадали от дыма.

Как сообщили в полиции, подозреваемый сделал не менее 33 выстрелов из пистолета Glock. За информацию о нападавшем была объявлена награда в 50 тысяч долларов.

