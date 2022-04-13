Суд предъявил обвинение задержанному за стрельбу в метро Нью-Йорка

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Суд предъявил обвинение в террористическом нападении задержанному за стрельбу в метро Нью-Йорка Фрэнку Джеймсу. Об этом сообщил прокурор Бреон Пис.

"Джеймсу было предъявлено обвинение по иску в Бруклинском федеральном суде за нарушение законодательства, запрещающего террористические и другие насильственные нападения на транспорте", – приводит слова Писа РИА Новости.

Обвиняемому грозит пожизненное заключение.

Стрельба произошла накануне на станции метро "36-я стрит". В результате 10 человек получили огнестрельные ранения, еще не менее 29 травмировались во время давки либо пострадали от дыма.

Как сообщили в полиции, подозреваемый сделал не менее 33 выстрелов из пистолета Glock. За информацию о нападавшем была объявлена награда в 50 тысяч долларов.

