Суд предъявил обвинение задержанному за стрельбу в метро Нью-Йорка

13 апреля, 22:32
Фото: AP Photo/John Minchillo
Суд предъявил обвинение в террористическом нападении задержанному за стрельбу в метро Нью-Йорка Фрэнку Джеймсу. Об этом сообщил прокурор Бреон Пис.
"Джеймсу было предъявлено обвинение по иску в Бруклинском федеральном суде за нарушение законодательства, запрещающего террористические и другие насильственные нападения на транспорте", – приводит слова Писа РИА Новости.
Обвиняемому грозит пожизненное заключение.
Стрельба произошла накануне на станции метро "36-я стрит". В результате 10 человек получили огнестрельные ранения, еще не менее 29 травмировались во время давки либо пострадали от дыма.
Как сообщили в полиции, подозреваемый сделал не менее 33 выстрелов из пистолета Glock. За информацию о нападавшем была объявлена награда в 50 тысяч долларов.
Полиция начала расследовать стрельбу в метро Нью-Йорка – СМИ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: