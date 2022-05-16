Неизвестный устроил стрельбу в церкви в Калифорнии

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В церкви в Калифорнии произошла стрельба, сообщает ТАСС со ссылкой на офис шерифа округа Оранж.

По последним данным, по меньшей мере один человек погиб. Еще пятеро получили огнестрельные ранения. Их госпитализировали.

Уточняется, что инцидент произошел в Женевской пресвитерианской церкви. В настоящее время задержан один подозреваемый. Также конфисковано оружие, которое могло быть использовано для нападения.

Накануне стрельба произошла в одном из супермаркетов в американском городе Буффало. Мужчина открыл стрельбу из винтовки. Он был одет в камуфляжную форму, каску и бронежилет. По последним данным, погибли 10 человек.

В этот же день нападавший был задержан. Ему предъявили обвинение по статье об убийстве. Власти также изучают возможность предъявить преступнику обвинение в терроризме.

До этого два человека погибли и двое пострадали в результате стрельбы в пригородном автобусе в американском штате Флорида. Инцидент произошел недалеко от полицейского участка в городе Форт-Лодердейл. По данным правоохранителей, один человек скончался на месте, второй – в больнице.