Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела поселка Середа в Белгородской области, говорится в сообщении на сайте СК.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным зафиксировать и расследовать факт обстрела поселка в Белгородской области", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, территорию поселка обстреляли со стороны Украины. В результате произошедшего мирный житель получил осколочное ранение.

Ранее сообщалось, что село Солохи в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. По последним данным, в результате ЧП погиб один человек, пострадали семь местных жителей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

