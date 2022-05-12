Глава СК РФ поручил возбудить дело по факту обстрела села в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела села Солохи в Белгородской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следствием будут приняты меры к установлению обстоятельств и причастных к произошедшему лиц.

Село Солохи было обстреляно со стороны Украины вечером 11 мая. Сообщалось, что число пострадавших выросло до 7, один человек погиб.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела пострадали 17 домовладений и 6 автомобилей. Кроме того, выбиты окна в школе, почтовом отделении и магазине. Глава региона отметил, что все будет восстановлено в кратчайшие сроки, к работам приступят с завтрашнего дня.