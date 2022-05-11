Губернатор Курской области сообщил о сбитом украинском беспилотнике

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Российские ПВО сбили украинский беспилотник в приграничной зоне Курской области. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт.

По его словам, залпы, которые слышали жители Рыльского района, были связаны с работой ПВО.

Он подчеркнул, что в результате операции никто не пострадал. Также не было и разрушений.

Ранее Старовойт продлил высокий уровень террористической опасности в регионе. Совместно с руководителями силовых структур было принято решение о введении желтого уровня опасности до 25 мая. Губернатор призвал информировать спецслужбы о подозрительных предметах.

Такое же решение приняли и власти Белгородской области. В регионе также действует желтый уровень опасности, средний из всех трех существующих.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

