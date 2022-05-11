В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности

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В Белгородской области продлили до 25 мая желтый уровень террористической опасности. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

О введении желтого уровня террористической опасности на территории области было объявлено 11 апреля. Это средний из всех трех существующих уровней.

4 мая желтый уровень террористической опасности продлили в семи районах Крыма. В Мининформе республики указали, что на территории полуострова сохраняется спокойная обстановка, ситуация полностью контролируется правоохранительными органами и властями.

В апреле желтый уровень террористической угрозы также был введен в Курской, Брянской, Воронежской областях и некоторых районах Краснодарского края. Отмечалось, что местные власти приняли соответствующие решения из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

