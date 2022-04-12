Власти нескольких регионов РФ ввели желтый уровень террористической угрозы

Сразу несколько российских регионов ввели желтый уровень террористической угрозы. Это сделали в Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областях, а также в некоторых районах Крыма и Краснодарского края. Такое решение местные власти приняли из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов.

Установлены контрольные пункты наблюдения, военные и полицейские усиленно патрулируют населенные пункты. Предупреждение действует в приграничных с Украиной регионах. Жителей призывают быть бдительными, обращать внимание на подозрительных граждан и оставленные сумки, а при необходимости звонить в полицию по номерам 102 и 112.

Также власти убедительно просят всегда брать с собой документы, следить за новостями и воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.