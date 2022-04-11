Канцлер Австрии после встречи с Путиным заявил о жестком и открытом разговоре

Фото: ТАСС/Lisa Leutner/AP
Канцлер Австрии Карл Нехаммер после диалога с Владимиром Путиным заявил, что беседа была крайне жесткой.
"Разговор с президентом Путиным был очень прямым, открытым и жестким", – отмечается в заявлении для СМИ, которое приводит издание Kurier.
Также канцлер в беседе с президентом РФ заявил, что антироссийские ограничения будут действовать и ужесточаться, пока на Украине гибнут люди.
"Это не дружеский визит. Я прибыл прямо с Украины и своими глазами видел неизмеримое горе", – отмечается в заявлении.
По словам Нехаммера, в первую очередь он хотел обговорить гуманитарные вопросы. По информации издания, канцлер в разговоре с Путиным заявил о необходимости гуманитарных коридоров для поставки питьевой воды и продуктов, а также эвакуации женщин, детей и пострадавших.
В дальнейшем Нехаммер намерен обсудить прошедшую встречу с европейскими партнерами и согласовать следующие шаги.
Переговоры политиков состоялись в Москве 11 апреля и продлились около полутора часов. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, заявлений для прессы не ожидается.
Уточняется, что это был первый контакт лидеров двух стран с момента вступления Нехаммера в должность в конце прошлого года.
В качестве предварительной темы переговоров был поставлен вопрос оплаты российского газа. Также Путин и Нехаммер должны были обсудить положение дел вокруг Украины.
До этого глава министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг сообщил, что поездкой канцлера в российскую столицу Австрия хочет воспользоваться как шансом, чтобы завершить "гуманитарный ад" на Украине.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Эксперт рассказал, что можно ждать от встречи Путина с канцлером Австрии
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