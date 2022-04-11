Песков назвал возможную тему предстоящего разговора Путина и Нехаммера

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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос оплаты российского газа, вероятно, будет поставлен на переговорах Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера, которые пройдут в Москве 11 апреля. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Главной темой будет положение дел вокруг Украины, но, с другой стороны, и газовые дела – их обсуждение тоже нельзя исключать, потому что эта тема весьма и весьма актуальна для австрийской стороны", – отметил Песков.

До этого глава министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг сообщил, что встреча политиков пройдет без представителей СМИ. Как уточнил министр, поездкой канцлера в российскую столицу Австрия хочет воспользоваться как шансом, чтобы завершить "гуманитарный ад" на Украине.

"Поэтому канцлер едет с четкими посланиями гуманитарного и политического характера", – подчеркнул Шалленберг.

Для Карла Нехаммера это будет первая встреча с Путиным и первый визит лидера страны Евросоюза в Россию после начала специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.

Ранее австрийский канцлер провел переговоры в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.