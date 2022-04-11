Путин проведет переговоры с канцлером Австрии 11 апреля

В понедельник, 11 апреля, Владимир Путин проведет переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Для этого Карл Нехаммер приедет в Москву. Как сообщают австрийские СМИ, он должен прилететь на частном самолете через Турцию. Визит согласован с главой Еврокомиссии и канцлером Германии.

Ранее австрийский канцлер провел переговоры в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Для Нехаммера это будет первая встреча с Путиным и первый визит лидера страны Евросоюза в Россию после начала специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.