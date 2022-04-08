В Кремле рассказали, когда планируют завершить спецоперацию на Украине

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Россия планирует завершить специальную операцию на Украине в обозримом будущем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

У пресс-секретаря президента РФ спросили, идет ли счет на дни в вопросе спецоперации на Украине.



"Речь идет об обозримом будущем", – цитирует Пескова ТАСС.

Песков подчеркнул, что спецоперация продолжается, "цели достигаются". Он пояснил, что сейчас ведется предметная работа как в плане продвижения военных, так и по линии переговоров.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что российские военные близки к завершению разгрома украинского нацбатальона "Донбасс". По его словам, 20 марта российские войска продвинулись вглубь территории Украины на 12 километров, выйдя на рубеж поселка Никольское и вместе с силами ДНР заблокировав населенный пункт Сладкое.

