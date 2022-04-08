Спецназ Росгвардии уничтожил артиллерию националистов в Харьковской области

11:39
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Спецназ Росгвардии уничтожил артиллерийские орудия националистов в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным росгвардейцев, бой завязался во время разведывательно-поисковых мероприятий, когда российские бойцы обнаружили вооруженную группу националистов. Противники использовали крупнокалиберный пулемет, однако российские войска уничтожили часть группы националистов. Остальные отступили, бросив тяжелое вооружение.
"В результате боя были захвачены 122-миллиметровая гаубица Д-30 и минометы калибра 120 и 80 миллиметров. Артиллерийское вооружение националистов было уничтожено накладными зарядами", – говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ракетами Вооруженных сил России были уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районе Николаева, Запорожья, Харькова и Чугуева. По его словам, именно с этих объектов украинские военные, находящиеся возле Харькова, Николаева и в Донбассе, получали топливо. Кроме того, за ночь авиация РФ уничтожила 29 военных объектов Украины.
ВС РФ уничтожили ракетами прибывшие в Донбасс резервы украинских войск – МО РФ
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