ВС РФ уничтожили Центр сбора и подготовки иностранных наемников на Украине – МО РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российские военнослужащие нанесли высокоточными ракетами удар по Центру сбора и подготовки иностранных наемников на Украине, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса "Бастион" в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы уничтожен Центр сбора и подготовки иностранных наемников", – приводит слова Конашенкова ТАСС.

Накануне официальный представитель Минобороны рассказал, что ВС России высокоточными ракетами нанесли удар по скоплению украинской военной техники в Житомирской области.

Ранее ракетами ВС РФ были уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районе Николаева, Запорожья, Харькова и Чугуева. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, с этих объектов украинские военные, находящиеся возле Харькова, Николаева и в Донбассе, получали топливо.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

